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На юрпомощь задержанным на оккупированных территориях выделили 90 млн гривен

Новости » Политика    31.10.2018 - 23:46
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

По словам Ирины Геращенко, соответствующие изменения внесены в бюджет на 2019 год

На правовую помощь семьям политзаключенных или тем, кто попал в беду на оккупированных территориях, в соответствии с принятыми в бюджет изменениями, выделят 90 миллионов гривен. Об этом сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко в эфире Zik, передает РБК-Украина.

"Государство должно больше заботиться о людях, которые попали в беду на оккупированных территориях, и помогать адвокатам. Поэтому именно для этого сейчас мы приняли изменения в бюджет на этот год", - отметила она.

Геращенко также рассказала, что Украина еще с весны требовала, чтобы незаконно задержанных украинских моряков с судна "ЯМК-0041", которых Россия удерживала в Крыму, отпустили домой.

Она добавила, что Крым остается закрытым не только для украинской власти, но и для любой международно-мониторинговой миссии и даже "Красный крест" не имеет возможности посещать там наших политзаключенных. Поэтому Украина просто не могла предоставить адвокатов морякам судна "ЯМК-0041".

"Хочу подчеркнуть, что заявления о том, что Украина, якобы, забыла об этих моряках, не соответствует действительности. Я постоянно контактирую с госпожой Денисовой (украинский омбудсмен Людмила Денисова, - ред.), а именно она занималась этим вопросом. Это была одна из тех тем, которые шли почти ежедневно в ее телефонных контактах с визави Москальково1", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, во вторник, 30 октября, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила освобождение 7 украинских моряков, которые незаконно удерживались в аннексированном Крыму.

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