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Россия заблокировала украинский экспорт для создания мирового продовольственного кризиса, - Зеленский

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после энергетического кризиса мир ждет продовольственный. Этот кризис своими действиями провоцирует Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского для австралийского телеканала Nine Network.

По его словам, сегодня перекрыты все порты, заблокирован морской путь для экспорта пищевой продукции из Украины и металлургии.

"Это не просто риски, они уже прошли. Сегодня будет большая трагедия по продовольственной безопасности Европы, Азии, Африки, там где Украина всегда была гарантированным надежным партнером", - сказал он.

Президент считает, что ценовая политика будет высока на пищевую продукцию.

"Мы можем потерять миллионы, десятки миллионов тонн урожая, который уже собран и Россия не выпускает... пока не выпускает и не впускает те или другие корабли, они контролируют Черное море. Но мы хотим разблокировать эти пути и не дать России вызвать другой кризис", - сказал президент.

Зеленский отметил, что после энергетического кризиса, за которым стоит решение России, который был этой зимой, сейчас будет продовольственный кризис.

"Он точно будет, 100%, если мы не сможем доставить урожай в европейские государства. Россия прекрасно это понимает. В этом и цинизм этой ситуации. Не из-за того что война, а из-за того, что они бьют по железной дороге, ракетами бьют по мостам, зная, где переезды и как едет наш товар на экспорт. Они хотят просто полностью заблокировать экономику для нашего государства", - добавил он.

Ранее Украина обвинила Россию в краже зерна на оккупированной ею территории, что увеличило угрозу глобальной продовольственной безопасности, создаваемую срывами весеннего сева и блокировкой украинских портов во время войны.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир Зеленский