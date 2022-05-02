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Росія заблокувала український експорт для створення світової продовольчої кризи, - Зеленський

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський вважає, що після енергетичної кризи світ чекає продовольча. Цю кризу своїми діями провокує Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського для австралійського телеканалу Nine Network.

За його словами, сьогодні перекриті всі порти, заблокований морський шлях для експорту харчової продукції з України та металургії.

"Це не просто ризики, вони вже пройшли. Сьогодні велика буде трагедія щодо харчової безпеки Європи, Азії, Африки, там де Україна завжди була гарантованим надійним партнером", - сказав він.

Президент вважає, що цінова політика буде висока на харчову продукцію.

"Ми можемо втратити мільйони, десятки мільйонів тонн врожаю, який вже зібрано і Росія не випускає… поки що не випускає і не впускає ті чи інші кораблі, вони контролюють Чорне море. Але ми хочемо розблокувати ці шляхи і не дати Росії спричинити іншу кризу", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що після енергетичної кризи, за якою стоїть рішення Росії, яка була цієї зими, зараз буде харчова криза.

"Вона точно буде, 100%, якщо ми не зможемо доставити врожай в європейські держави. Росія прекрасно це розуміє. в цьому і цинізм цієї ситуації. Не через те що війна, а через те, що вони б'ють по залізниці, ракетами б'ють по мостам, знаючи, де переїзди і як їде наш товар на експорт. Вони хочуть просто повністю заблокувати економіку для нашої держави", - додав він.

Раніше Україна звинуватила Росію в крадіжці зерна на окупованій нею території, що збільшило загрозу глобальній продовольчій безпеці, створювану зривами весняної сівби і блокуванням українських портів під час війни.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Зеленський