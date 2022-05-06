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Россия заблокировала в украинских портах около 90 млн тонн зерна

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия после полномасштабного вторжения заблокировала в портах Украины около 90 млн тонн зерна. Его планировали отправить в другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг премьер-министра Дениса Шмыгаля во время визита в Польшу.

"Сейчас они делают следующий кризис, блокируя впервые в истории порты другой страны. 90 млн тонн нашего зерна заблокированы", - заявил глава правительства.

По словам Шмыгаля, Россия может вызвать продовольственный кризис в странах Европы, Африки и Азии, а также в Украине, обстреливая зерновые склады.

Армия РФ с начала войны уже уничтожила на территории Украины шесть крупнейших элеваторов, а на временно оккупированных территориях грабит фермеров и вывозит имущество.

Шмыгаль призвал мировое сообщество повлиять на Россию и создать гуманитарные коридоры для поставки зерна и продуктов питания для тех стран, которые остро ожидают этих продуктов.

Ранее мы сообщали, что с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла из Луганской области около 100 тысяч тонн зерна. Это почти трехлетний запас данного региона.

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