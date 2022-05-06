RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія заблокувала в українських портах близько 90 млн тонн зерна

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія після повномасштабного вторгнення заблокувала у портах України близько 90 млн тонн зерна. Його планували відправити в інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час візиту до Польщі.

"Зараз вони роблять наступну кризу, блокуючи вперше в історії порти іншої країни. 90 млн тонн нашого зерна заблоковані", - заявив глава уряду.

За словами Шмигаля, Росія може спричинити продовольчу кризу в країнах Європи, Африки та Азії, а також в Україні, обстрілюючи зернові склади.

Армія РФ з початку війни вже знищила на території України шість найбільших елеваторів, а на тимчасово окупованих територіях грабує фермерів та вивозить майно.

Шмигаль закликав світову спільноту повпливати на Росію та створити гуманітарні коридори для постачання зерна та продуктів харчування для тих країн, які гостро очікують цих продуктів.

Раніше ми повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла з Луганської області близько 100 тисяч тонн зерна. Це майже трирічний запас даного регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України