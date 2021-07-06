Боевики создают повод для блокирования КПВВ: в штабе объяснили обострение на Донбассе

Штаб операции Объединенных сил объяснил обострение ситуации на Донбассе. В командовании считают, что боевики создают повод для блокирования работы пунктов пропуска на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу штаба ООС.

Вчера украинская сторона зафиксировала увеличение количества провокаций вблизи Золотого-4, где пророссийские боевики применили минометы 120-го и 82-го калибров, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"Подобные искусственные обострения провоцируются наемниками накануне заседаний ТКГ и используются как повод для дальнейшего блокирования работы КПВВ "Золотое", а вместе с ним и "Счастье". Главной целью обострений является поиск повода для выдвижения требований Украины касательно предоставления дополнительных гарантий безопасности, которые якобы являются условием открытия указанных пунктов пропуска", - пояснили в штабе.

Кроме обстрелов, вблизи пункта пропуска "Золотое" фиксируют и другие нарушения перемирия, в частности на участке разведения сил находятся посторонние лица, проводятся несанкционированные работы, а также блокируется работа беспилотников ОБСЕ.

"Такие действия направлены на дальнейшую эскалацию ситуации в пунктах пропуска, что используется кремлевскими наемниками как повод для полного или выборочного ограничения прав граждан на свободу передвижения и свободу выбора места жительства", - отметили в командовании.