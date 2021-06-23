Российская сторона в ТКГ заблокировала вопрос по разминированию Донбасса
Фото: Российская сторона в ТКГ заблокировала вопрос по разминированию Донбасса (Прес-центр АТО/Facebook)
Российская сторона в ходе заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе заблокировала рассмотрение вопроса по разминированию Донбасса. Вопрос был заблокирован несмотря на готовность координатора и Рабочей подгруппы по безопасности.
"Несмотря на готовность координатора и Рабочей подгруппы по безопасности, российская сторона заблокировала запланировано рассмотрение вопроса по разминированию участков, согласованных летом 2020 года в рамках работы безопасности подгруппы ТКГ", - говорится в сообщении.