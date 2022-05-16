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Россия забирает у своих военных деньги, которые те получили за легкие ранения, - СБУ

Фото: СБУ (volyn.com.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Российских оккупантов заставляют возвращать деньги, полученные за легкие ранения. Поэтому они советуют своим знакомым не спешить тратить деньги, чтобы не пришлось их возвращать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"25 марта парня в плечо ранило, ну легко, обломком просто немного. Его отвезли в госпиталь. За несколько дней выплатили 3 миллиона. А 29 апреля он вернулся сюда обратно, уже нормальный, заросший. И у него эти 3 миллиона забрали, аргументируя тем, что легкое ранение", - рассказывает захватчик своей матери.

Поэтому советует ей передать эту информацию своему знакомому, который также получил ранения в Украине и уже планирует потратить эти деньги.

"Не надо деньги тратить пока. Потому что после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая, будут забирать половину суммы, как минимум", - говорит оккупант.

В СБУ резюмируют, что единственное денежное поощрение, которое осталось в армии захватчиков выплаты за смерть.

Напомним, СБУ задержала в Харьковской области сторонника "русского мира", который сотрудничал с оккупантами и сдавал позиции ВСУ.

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