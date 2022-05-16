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Росія забирає у своїх військових гроші, які ті отримали за легкі поранення, - СБУ

Фото: СБУ (volyn.com.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російських окупантів змушують повертати гроші, отримані за легкі поранення. Тож вони радять своїм знайомим не поспішати витрачати гроші, аби не довелося їх повертати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"25 березня хлопця в плече поранило, ну легко, уламком просто трохи. Його відвезли до шпиталю. За кілька днів виплатили 3 мільйони. А 29 квітня він повернувся сюди назад, вже нормальний, загоєний. І в нього ці 3 мільйони забрали, аргументуючи тим, що легке поранення", - розповідає загарбник своїй матері.

Тож радить їй передати цю інформацію своєму знайомому, який також отримав поранення в Україні і вже планує витратити ці гроші.

"Не треба гроші витрачати поки що. Тому що після війни розбиратимуться, підніматимуть ступінь поранення. І у кого ступінь поранення перша чи друга, забиратимуть половину суми, як мінімум", - каже оккупант.

В СБУ резюмують, що єдине грошове заохочення, яке залишилося в армії загарбників виплати за смерть.

Нагадаємо, СБУ затримала в Харківській області прихильника "руського міра", який співпрацював з окупантами і здавав позиції ЗСУ.

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