Росія забирає у своїх військових гроші, які ті отримали за легкі поранення, - СБУ

"25 березня хлопця в плече поранило, ну легко, уламком просто трохи. Його відвезли до шпиталю. За кілька днів виплатили 3 мільйони. А 29 квітня він повернувся сюди назад, вже нормальний, загоєний. І в нього ці 3 мільйони забрали, аргументуючи тим, що легке поранення", - розповідає загарбник своїй матері.

Тож радить їй передати цю інформацію своєму знайомому, який також отримав поранення в Україні і вже планує витратити ці гроші.

"Не треба гроші витрачати поки що. Тому що після війни розбиратимуться, підніматимуть ступінь поранення. І у кого ступінь поранення перша чи друга, забиратимуть половину суми, як мінімум", - каже оккупант.

В СБУ резюмують, що єдине грошове заохочення, яке залишилося в армії загарбників виплати за смерть.