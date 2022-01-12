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Россия выводит войска? Миссия ОДКБ должна сегодня начать выход из Казахстана

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Нур-Султан, Среда 12 января 2022 20:01
Россия выводит войска? Миссия ОДКБ должна сегодня начать выход из Казахстана Фото: ОДКБ должна сегодня начать вывод войск из Казахстана (t.me/modmilby)
Автор: Дмитрий Левицкий

Организация Договора о коллективной безопасности должна сегодня начать выводить свои войска из Казахстана, где они находятся в рамках "миротворческой" миссии. Миссия ОДКБ была начата 6 января по просьбе президента Казахстана.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Когда начнется вывод войск

Как заявлял казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, вывод "миротворческих" войск, в тому числе России, должен начаться 13 января. По состоянию на 20:00 по киевскому времени в Казахстане начались следующие сутки.

Войска каких стран пребывают в Казахстане: Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан и Киргизия.

Генеральный секретарь ОДКБ сегодня встретился с Токаевым и пообещал, что вывод "миротворцев" из Казахстана начнется в определенные казахстанским президентом сроки.

Ожидается, что вывод войск ОДКБ из Казахстана завершится через 10 дней.

Почему в Казахстане иностранные войска

В начале января этого года в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в беспорядки и вооруженное противостояние с силовиками.

После того, как демонстранты начали захватывать административные здания, президент Токаев попросил ОДКБ ввести войска в Казахстан. Первыми на призыв о "помощи" откликнулась Россия, а за ней Беларусь. Позже свои войска отправили Армения, Таджикистан и Киргизия.

Напомним, в Казахстане начали досрочно отменять чрезвычайное положение, но пока не во всех регионах.

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