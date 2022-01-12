Россия выводит войска? Миссия ОДКБ должна сегодня начать выход из Казахстана
Организация Договора о коллективной безопасности должна сегодня начать выводить свои войска из Казахстана, где они находятся в рамках "миротворческой" миссии. Миссия ОДКБ была начата 6 января по просьбе президента Казахстана.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Когда начнется вывод войск
Как заявлял казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, вывод "миротворческих" войск, в тому числе России, должен начаться 13 января. По состоянию на 20:00 по киевскому времени в Казахстане начались следующие сутки.
Войска каких стран пребывают в Казахстане: Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан и Киргизия.
Генеральный секретарь ОДКБ сегодня встретился с Токаевым и пообещал, что вывод "миротворцев" из Казахстана начнется в определенные казахстанским президентом сроки.
Ожидается, что вывод войск ОДКБ из Казахстана завершится через 10 дней.
Почему в Казахстане иностранные войска
В начале января этого года в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в беспорядки и вооруженное противостояние с силовиками.
После того, как демонстранты начали захватывать административные здания, президент Токаев попросил ОДКБ ввести войска в Казахстан. Первыми на призыв о "помощи" откликнулась Россия, а за ней Беларусь. Позже свои войска отправили Армения, Таджикистан и Киргизия.
Напомним, в Казахстане начали досрочно отменять чрезвычайное положение, но пока не во всех регионах.