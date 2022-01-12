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Росія виводить війська? Місія ОДКБ повинна сьогодні почати вихід з Казахстану

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Нур-Султан, Середа 12 січня 2022 20:01
Росія виводить війська? Місія ОДКБ повинна сьогодні почати вихід з Казахстану Фото: ОДКБ повинна сьогодні почати виведення військ з Казахстану (t.me/modmilby)
Автор: Дмитро Левицький

Організація Договору про колективну безпеку повинна сьогодні почати виводити свої війська з Казахстану, де вони знаходяться в рамках "миротворчої" місії. Місія ОДКБ була розпочата 6 січня на прохання президента Казахстану.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Коли почнеться виведення військ

Як заявляв казахстанський президент Касим-Жомарт Токаєв, виведення "миротворчих" військ, у тому числі Росії, має розпочатися 13 січня. Станом на 20: 00 за київським часом у Казахстані розпочалася наступна доба.

Війська яких країн перебувають у Казахстані: Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан і Киргизстан.

Генеральний секретар ОДКБ сьогодні зустрівся з Токаєвим і пообіцяв, що виведення "миротворців" з Казахстану почнеться в визначені казахстанським президентом терміни.

Очікується, що виведення військ ОДКБ з Казахстану завершиться через 10 днів.

Чому в Казахстані іноземні війська

На початку січня цього року в Казахстані спалахнули масові протести через підвищення цін на скраплений газ, які переросли в заворушення і збройне протистояння з силовиками.

Після того, як демонстранти почали захоплювати адміністративні будівлі, президент Токаєв попросив ОДКБ ввести війська в Казахстан. Першими на заклик про "допомогу" відгукнулася Росія, а за нею Білорусь. Пізніше свої війська відправили Вірменія, Таджикистан і Киргизстан.

Нагадаємо, в Казахстані почали достроково скасовувати надзвичайний стан, але поки не у всіх регіонах.

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