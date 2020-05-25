Россия вывезла с Донбасса угля почти на 5 млрд долларов, - Минреинтеграции

С начала оккупации части Донбасса было вывезено в Россию угля почти 5 млрд долларов. По данным украинской стороны, всего вывезено около 68 млн тонн угля.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что, по данным мониторинга "Восточной правозащитной группы", за время оккупации было вывезено в Россию почти 68 млн тонн угля стоимостью ориентировочно 4,7 млрд долларов.

"То есть речь идет о масштабном грабеже российской стороной оккупированных ею районов Донбасса, которому остаются пустые недра и экологические проблемы", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 2015 года только на официальных шахтах, без учета нелегальных "копанок", погибли 236 горняков и более 2 500 получили тяжелые травмы.

Напомним, в прошлом году РБК-Украина писало, что беглый украинский олигарх Сергей Курченко, который скрывается в России, потерял монополию на вывоз угля с оккупированного Донбасса, поскольку такую же возможность получили несколько российских компаний.