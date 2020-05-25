Росія вивезла з Донбасу вугілля майже на 5 млрд доларів, - Мінреінтеграції

З початку окупації частини Донбасу було вивезено до Росії вугілля майже 5 млрд доларів. За даними української сторони, загалом вивезено близько 68 млн тонн вугілля.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що, за даними моніторингу "Східної правозахисної групи", за час окупації було вивезено до Росії майже 68 млн тонн вугілля вартістю орієнтовно 4,7 млрд доларів.

"Тобто мова йде про масштабне пограбування російською стороною окупованих нею районів Донбасу, якому залишаються порожні надра та екологічні проблеми", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з 2015 року тільки на офіційних шахтах, без обліку нелегальних "копанок", загинули 236 гірників і більше 2 500 отримали важкі травми.

Нагадаємо, минулого року РБК-Україна писало, що український олігарх Сергій Курченко, який переховується в Росії, втратив монополію на вивіз вугілля з окупованого Донбасу, оскільки таку можливість отримали кілька російських компаній.