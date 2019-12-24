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Курченко лишился монополии на вывоз угля с оккупированного Донбасса

Новости » Политика     24.12.2019 - 22:02
Курченко лишился монополии на вывоз угля с оккупированного Донбасса
Фото: Сергей Курченко (УНИАН)

Россия запустила на оккупированный Донбассе и других трейдеров

Беглый украинский олигарх Сергей Курченко потерял монополию на вывоз угля с оккупированного Донбасса, поскольку такую же возможность получили несколько российских компаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Российские издания пишут, что ранее только компания "Газ-Альянс" Курченко имела право поставлять уголь с Донбасса в Россию. По данным источников, с ноября 2019 года другие российские трейдеры получили возможность скупать уголь "на условиях не хуже, чем у компании Курченко".

Также сообщается, что еще в прошлом году российские трейдеры жаловались президенту России Владимиру Путину и руководителям силовых ведомств на запрет вывозить уголь из "ДНР" и "ЛНР" для всех компаний, за исключением компании Курченко.

Напомним, как ранее писало РБК-Украина, Курченко стал прикрытием для поставок газа на оккупированный Донбасс. По оценкам экспертов, речь может идти о более чем 3 млрд куб. м газа в год. Компания Курченко находится под санкциями, а он сам передвигается по Москве в сопровождении многочисленной охраны.

Кроме того, бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что у Украины есть обоснованные подозрения, что Россия продает украинский уголь с оккупированного Донбасса в Турцию и Польшу. При этом он добавил, что Российская Федерация смешивает украинский уголь со своим, чтобы нельзя было "химически обнаружить" такого факта.

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