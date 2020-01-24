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Тільки Росія може вивести війська з окупованого Донбасу, - Зеленський

Новини » Політика     24.01.2020 - 23:42
Тільки Росія може вивести війська з окупованого Донбасу, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Діалог поки можна вести виключно за мінськими угодами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки Росія може вивести війська з окупованого Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".

Він зазначив, що поки не бачить рішення з цього питання, але війська повинні бути виведені.

"У плані виведення військ з тимчасово окупованої території, тут, звичайно, тільки Росія це може зробити, тільки вони. Ці війська повинні бути виведені з нашої території. Тут я поки що не бачу рішення", - заявив Зеленський.

За його словами, Мінські угоди є на сьогоднішній день єдиним документм, на підставі якого можна вести діалог за припинення війни і врегулювання ситуації на Донбасі.

"Мінські угоди в нинішньому вигляді - це єдине, що поки є, йдеш за ними чи не йдеш, ти строго за ним йдеш чи ти хочеш їх переглянути, але це папір, документ, це об'єкт, навколо якого можливе зустрічатися. На рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську або на рівні продовження суттєвих кроків, виходячи з Мінських угод, вже на зустрічах в Нормандському форматі", - сказав Зеленський.

Також він додав, що розробляються інші майданчики для врегулювання ситуації на Донбасі.

"Навколо чогось ще зустрічатися? Звичайно, ми думаємо про це. Розробляємо ми інші варіанти, якщо не спрацює цей варіант? Так", - додав Зеленський.

Нагадаємо, в середу, 22 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони.

Глава держави також заявляв, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

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