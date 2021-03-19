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Россия вывела все свои субмарины в Черное море

Автор: Андрей Козловский

Россия вывела на боевое дежурство все шесть своих подводных лодок. Это случилось накануне масштабных учений НАТО в Черном море.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет", - сказал командующий Черноморского флота, вице-адмирал Игорь Осипов.

Старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан 1 ранга Анатолий Варочкин также заявил, что все подводные лодки находятся в море.

"Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств. Все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море", - сказал он.

Напомним, 19-29 марта в Чёрном море пройдут международные учения НАТО "Sea Shield 21". Генштаб ВМС Румынии сообщил, что в учениях примут участие 18 боевых кораблей и 10 самолетов из восьми стран альянса, включая США.

Также сообщалось, что 10 марта самолеты четырех стран НАТО провели тренировку по взаимодействию в боевых условиях над Черным морем. Французские истребители имитировали атаку на группу тральщиков, которые следовали в Одессу, а три румынских истребители защищали корабли от условных противников.

Кроме того, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наращивает присутствие в Черном море из-за активности России.

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