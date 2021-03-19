Росія вивела всі свої субмарини в Чорне море

"Всі підводні човни Чорноморського флоту виконують поставлені завдання за межами місць базування. Ні одного підводного човна в базі немає", - сказав командувач Чорноморського флоту, віце-адмірал Ігор Осипов.

Старший офіцер бригади підводних човнів ЧФ капітан 1 рангу Анатолій Варочкин також заявив, що всі підводні човни знаходяться в морі.

"Це безпрецедентний випадок, якого немає ні на флотах Російської Федерації, ні на флотах іноземних держав. Всі шість сучасних підводних човнів виконують різні завдання в морі", - сказав він.

Нагадаємо, 19-29 березня в Чорному морі пройдуть міжнародні навчання НАТО "Sea Shield 21". Генштаб ВМС Румунії повідомив, що в навчаннях візьмуть участь 18 бойових кораблів, 10 літаків з восьми країн альянсу, включаючи США.