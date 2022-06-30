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Россия вывела из Севастополя в море пять подводных лодок, - СМИ

Фото: Россия вывела из Севастополя в море пять подводных лодок (mil.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Россия вывела из Севастополя в море пять подводных лодок из семи, находящихся в составе Черноморского флота. Четыре из них в состоянии готовности к ведению боевых действий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Сейчас до причалов на восточном берегу Южной бухты Севастополя пришвартованы две подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" из состава 4-й отдельной бригады подводных лодок.

В состав Черноморского флота России входят шесть подводных лодок проекта "Варшавянка":

  • Б-261 "Новороссийск";
  • Б-237 "Ростов-на-Дону";
  • Б-262 "Старый Оскол";
  • Б-265 "Краснодар";
  • Б-268 "Великий Новгород";
  • Б-271 "Колпино".

Также в составе флота есть подводная лодка "Алроса" проекта 877В "Палтус".

"Алроса" еще 28 июня вышла на ходовые испытания после длительного ремонта в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России. Лодка прошла боновые ворота и вышла на внешний рейд Севастополя.

Отмечается, что лодки проекта "Варшавянка" вооружены крылатыми ракетами "Калибр". "Алроса" также является носителем этих ракет после модернизации.

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