Россия вывела из Севастополя в море пять подводных лодок, - СМИ

Россия вывела из Севастополя в море пять подводных лодок из семи, находящихся в составе Черноморского флота. Четыре из них в состоянии готовности к ведению боевых действий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Крым. Реалии ".

Сейчас до причалов на восточном берегу Южной бухты Севастополя пришвартованы две подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" из состава 4-й отдельной бригады подводных лодок.

В состав Черноморского флота России входят шесть подводных лодок проекта "Варшавянка":

Б-261 "Новороссийск";

Б-237 "Ростов-на-Дону";

Б-262 "Старый Оскол";

Б-265 "Краснодар";

Б-268 "Великий Новгород";

Б-271 "Колпино".

Также в составе флота есть подводная лодка "Алроса" проекта 877В "Палтус".

"Алроса" еще 28 июня вышла на ходовые испытания после длительного ремонта в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России. Лодка прошла боновые ворота и вышла на внешний рейд Севастополя.

Отмечается, что лодки проекта "Варшавянка" вооружены крылатыми ракетами "Калибр". "Алроса" также является носителем этих ракет после модернизации.