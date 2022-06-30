Россия вывела из Севастополя в море пять подводных лодок, - СМИ
Россия вывела из Севастополя в море пять подводных лодок из семи, находящихся в составе Черноморского флота. Четыре из них в состоянии готовности к ведению боевых действий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".
Сейчас до причалов на восточном берегу Южной бухты Севастополя пришвартованы две подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" из состава 4-й отдельной бригады подводных лодок.
В состав Черноморского флота России входят шесть подводных лодок проекта "Варшавянка":
- Б-261 "Новороссийск";
- Б-237 "Ростов-на-Дону";
- Б-262 "Старый Оскол";
- Б-265 "Краснодар";
- Б-268 "Великий Новгород";
- Б-271 "Колпино".
Также в составе флота есть подводная лодка "Алроса" проекта 877В "Палтус".
"Алроса" еще 28 июня вышла на ходовые испытания после длительного ремонта в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России. Лодка прошла боновые ворота и вышла на внешний рейд Севастополя.
Отмечается, что лодки проекта "Варшавянка" вооружены крылатыми ракетами "Калибр". "Алроса" также является носителем этих ракет после модернизации.
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