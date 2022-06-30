ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия вывела из Севастополя в море пять подводных лодок, - СМИ

Новина українською →
Четверг 30 июня 2022 11:41
Россия вывела из Севастополя в море пять подводных лодок, - СМИ Фото: Россия вывела из Севастополя в море пять подводных лодок (mil.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Россия вывела из Севастополя в море пять подводных лодок из семи, находящихся в составе Черноморского флота. Четыре из них в состоянии готовности к ведению боевых действий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Сейчас до причалов на восточном берегу Южной бухты Севастополя пришвартованы две подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" из состава 4-й отдельной бригады подводных лодок.

В состав Черноморского флота России входят шесть подводных лодок проекта "Варшавянка":

  • Б-261 "Новороссийск";
  • Б-237 "Ростов-на-Дону";
  • Б-262 "Старый Оскол";
  • Б-265 "Краснодар";
  • Б-268 "Великий Новгород";
  • Б-271 "Колпино".

Также в составе флота есть подводная лодка "Алроса" проекта 877В "Палтус".

"Алроса" еще 28 июня вышла на ходовые испытания после длительного ремонта в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России. Лодка прошла боновые ворота и вышла на внешний рейд Севастополя.

Отмечается, что лодки проекта "Варшавянка" вооружены крылатыми ракетами "Калибр". "Алроса" также является носителем этих ракет после модернизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Севастополь
NEWS
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
DAILY
Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией