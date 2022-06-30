Росія вивела зі Севастополя у море п'ять підводних човнів, - ЗМІ

Фото: Росія вивела зі Севастополя у море п'ять підводних човнів (mil.ru)

Росія вивела з Севастополя у море п'ять підводних човнів із семи, які перебувають у складі Чорноморського флоту. Чотири з них в стані готовності до ведення бойових дій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Наразі до причалів на східному березі Південної бухти Севастополя пришвартовані два підводні човни проекту 636.3 “Варшав'янка” зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів. До складу Чорноморського флоту Росії входять шість підводних човнів проекту "Варшав'янка": Б-261 "Новоросійськ";

Б-237 "Ростов-на-Дону";

Б-262 "Старий Оскол";

Б-265 "Краснодар";

Б-268 "Великий Новгород";

Б-271 "Колпіно". Також у складі флоту є підводний човен "Алроса" проекту 877В "Палтус". "Алроса" ще 28 червня вийшов на ходові випробування після довготривалого ремонту в 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту Росії. Човен пройшов бонову браму й вийшов на зовнішній рейд Севастополя. Зазначається, що човни проекту "Варшав'янка" озброєні крилатими ракетами "Калібр". "Алроса" також є носієм цих ракет після модернізації.