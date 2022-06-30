Росія вивела зі Севастополя у море п'ять підводних човнів, - ЗМІ
Росія вивела з Севастополя у море п'ять підводних човнів із семи, які перебувають у складі Чорноморського флоту. Чотири з них в стані готовності до ведення бойових дій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".
Наразі до причалів на східному березі Південної бухти Севастополя пришвартовані два підводні човни проекту 636.3 “Варшав'янка” зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів.
До складу Чорноморського флоту Росії входять шість підводних човнів проекту "Варшав'янка":
- Б-261 "Новоросійськ";
- Б-237 "Ростов-на-Дону";
- Б-262 "Старий Оскол";
- Б-265 "Краснодар";
- Б-268 "Великий Новгород";
- Б-271 "Колпіно".
Також у складі флоту є підводний човен "Алроса" проекту 877В "Палтус".
"Алроса" ще 28 червня вийшов на ходові випробування після довготривалого ремонту в 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту Росії. Човен пройшов бонову браму й вийшов на зовнішній рейд Севастополя.
Зазначається, що човни проекту "Варшав'янка" озброєні крилатими ракетами "Калібр". "Алроса" також є носієм цих ракет після модернізації.
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