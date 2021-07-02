Россия вывела в море весь Черноморский флот, чтобы противодействовать учениям Sea Breeze, - разведка

По его словам, такие действия РФ вызваны страхом потерять свою доминирующую роль на севере Черного моря.

Он отметил, что сегодня коллективную безопасность в Черноморском регионе готовы обеспечивать и новые страны - члены НАТО, которых не было во времена Советского Союза.

Представитель военной разведки Украины подчеркнул, что когда проходят международные военные морские учения Россия отрабатывает различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море.

"Однако международное сообщество демонстрирует свою солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе. Россия этого реально боится", - сказал Скибицкий.

Он добавил, что военная разведка Украины сейчас обеспечивает безопасность и мониторит развитие ситуации вокруг учений Sea Breeze 2021.

"Мы видим, что для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи ... .Но России явно не хватает сил и средств", - отметил Скибицкий.