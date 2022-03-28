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Россия вывела корабли в закрытый район для возможного ракетного удара, - ВСУ

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 13:39
Россия вывела корабли в закрытый район для возможного ракетного удара, - ВСУ Фото: Россия вывела корабли в закрытый район для возможного ракетного удара (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация вывела часть кораблей черноморского флота в закрытый район. Есть угроза ракетного удара по территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"Корабельный состав черноморского флота РФ выполняет задачи в определенных районах Черноморской и Азовской операционных зон. Отдельные корабли вышли в закрытый район, вероятно, с целью нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины", - пишет пресс-служба.

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