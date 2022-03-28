Россия вывела корабли в закрытый район для возможного ракетного удара, - ВСУ

Российская Федерация вывела часть кораблей черноморского флота в закрытый район. Есть угроза ракетного удара по территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"Корабельный состав черноморского флота РФ выполняет задачи в определенных районах Черноморской и Азовской операционных зон. Отдельные корабли вышли в закрытый район, вероятно, с целью нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины", - пишет пресс-служба.

Война России против Украины длится тридцать три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.