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Росія вивела кораблі в закритий район для можливого ракетного удару, - ЗСУ

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Понеділок 28 березня 2022 13:39
Росія вивела кораблі в закритий район для можливого ракетного удару, - ЗСУ Фото: Росія вивела кораблі в закритий район для можливого ракетного удару (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вивела частину кораблів чорноморського флоту в закритий район. Є загроза ракетного удару по території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

"Корабельний склад чорноморського флоту РФ виконує завдання у визначених районах Чорноморської та Азовської операційних зон. Окремі кораблі вийшли у закритий район, ймовірно, з метою завдання ракетних ударів по об’єктах на території України", - пише пресслужба.

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