UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия высылает еще одного дипломата. В этот раз из посольства Болгарии в Москве

Автор: РБК-Украина

В России приняли решение выслать из страны болгарского дипломата. Речь идет о сотруднике посольства Болгарии в Москве.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Так, 26 мая посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona nоn grata" сотрудника посольства Болгарии в России.

"Данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona nоn grata" дипломата посольства России в Софии", - говорится в заявлении российского МИДа.

Напомним, в конце апреля стало известно, что Болгария объявит российского дипломата персоной нон грата. Кроме того, Россию попросили оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.

Также сообщалось, что Россия намерена ответить на высылку своего дипломата из Северной Македонии. Один из дипломатов РФ 14 мая был объявлен персоной нон-грата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияБолгарияпосольство