Россия высылает еще одного дипломата. В этот раз из посольства Болгарии в Москве

В России приняли решение выслать из страны болгарского дипломата. Речь идет о сотруднике посольства Болгарии в Москве.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Так, 26 мая посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona nоn grata" сотрудника посольства Болгарии в России.
"Данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona nоn grata" дипломата посольства России в Софии", - говорится в заявлении российского МИДа.
Напомним, в конце апреля стало известно, что Болгария объявит российского дипломата персоной нон грата. Кроме того, Россию попросили оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.
Также сообщалось, что Россия намерена ответить на высылку своего дипломата из Северной Македонии. Один из дипломатов РФ 14 мая был объявлен персоной нон-грата.