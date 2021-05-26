Россия высылает еще одного дипломата. В этот раз из посольства Болгарии в Москве

В России приняли решение выслать из страны болгарского дипломата. Речь идет о сотруднике посольства Болгарии в Москве.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ .

Так, 26 мая посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona nоn grata" сотрудника посольства Болгарии в России.

"Данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona nоn grata" дипломата посольства России в Софии", - говорится в заявлении российского МИДа.