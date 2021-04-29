Болгария объявляет российского дипломата персоной нон грата
Министерство иностранных дел Болгарии объявит российского дипломата персоной нон грата. Кроме того, правоохранительные органы России просят оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.
Об этом заявили в МИД Болгарии.
Также российских правоохранителей попросят присоединится к расследованию уничтожения вещественных доказательств при пожаре и попытке отравления трех болгарских граждан, чтобы совершившие эти преступления граждане были найдены и преданы суду.
"Вице-премьер, министр иностранных дел Екатерина Захариева провела обстоятельный и серьезный разговор с послом РФ в Софии. Болгария желает поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией и в этой связи настаивает на активном и эффективном содействии с российской стороны в прояснении обстоятельств инцидентов на нашей территории", - говорится в заявлении.
В то же время болгарская сторона заявила, что считает совершенно неуместными коментарии МИД РФ.
В России уже заявили, что ответят на высылку российского дипломата из Болгарии.
Утром 28 апреля пресс-секретарь болгарской прокуратуры Сийка Милева сообщила, что власти ведут расследование о причастности граждан России к четырем взрывам на складах с оружием, которые произошли в 2011, 2015 и 2020 годах. По данным ведомства, там хранились боеприпасы, принадлежащие болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.
Вчера посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову вызвали в МИД страны.