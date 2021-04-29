Болгария объявляет российского дипломата персоной нон грата

Министерство иностранных дел Болгарии объявит российского дипломата персоной нон грата. Кроме того, правоохранительные органы России просят оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.

Об этом заявили в МИД Болгарии .

Также российских правоохранителей попросят присоединится к расследованию уничтожения вещественных доказательств при пожаре и попытке отравления трех болгарских граждан, чтобы совершившие эти преступления граждане были найдены и преданы суду.

"Вице-премьер, министр иностранных дел Екатерина Захариева провела обстоятельный и серьезный разговор с послом РФ в Софии. Болгария желает поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией и в этой связи настаивает на активном и эффективном содействии с российской стороны в прояснении обстоятельств инцидентов на нашей территории", - говорится в заявлении.

В то же время болгарская сторона заявила, что считает совершенно неуместными коментарии МИД РФ.

В России уже заявили, что ответят на высылку российского дипломата из Болгарии.