ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Болгария объявляет российского дипломата персоной нон грата

Новина українською → Четверг 29 апреля 2021 14:50
Болгария объявляет российского дипломата персоной нон грата Фото: Болгария высылает российского дипломата (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Болгарии объявит российского дипломата персоной нон грата. Кроме того, правоохранительные органы России просят оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.

Об этом заявили в МИД Болгарии.

Также российских правоохранителей попросят присоединится к расследованию уничтожения вещественных доказательств при пожаре и попытке отравления трех болгарских граждан, чтобы совершившие эти преступления граждане были найдены и преданы суду.

"Вице-премьер, министр иностранных дел Екатерина Захариева провела обстоятельный и серьезный разговор с послом РФ в Софии. Болгария желает поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией и в этой связи настаивает на активном и эффективном содействии с российской стороны в прояснении обстоятельств инцидентов на нашей территории", - говорится в заявлении.

В то же время болгарская сторона заявила, что считает совершенно неуместными коментарии МИД РФ.

В России уже заявили, что ответят на высылку российского дипломата из Болгарии.

Утром 28 апреля пресс-секретарь болгарской прокуратуры Сийка Милева сообщила, что власти ведут расследование о причастности граждан России к четырем взрывам на складах с оружием, которые произошли в 2011, 2015 и 2020 годах. По данным ведомства, там хранились боеприпасы, принадлежащие болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.

Вчера посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову вызвали в МИД страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Болгария МИД РФ дипломаты
NEWS
МИД о задержании "украинской группы" в РФ: информация об украинцах не поступала
МИД о задержании "украинской группы" в РФ: информация об украинцах не поступала
DAILY
Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"