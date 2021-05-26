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Россия высылает еще одного дипломата. В этот раз из посольства Болгарии в Москве

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Среда 26 мая 2021 12:28
Россия высылает еще одного дипломата. В этот раз из посольства Болгарии в Москве Фото: Россия высылает дипломата в Болгарию (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В России приняли решение выслать из страны болгарского дипломата. Речь идет о сотруднике посольства Болгарии в Москве.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Так, 26 мая посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona nоn grata" сотрудника посольства Болгарии в России.

"Данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona nоn grata" дипломата посольства России в Софии", - говорится в заявлении российского МИДа.

Напомним, в конце апреля стало известно, что Болгария объявит российского дипломата персоной нон грата. Кроме того, Россию попросили оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.

Также сообщалось, что Россия намерена ответить на высылку своего дипломата из Северной Македонии. Один из дипломатов РФ 14 мая был объявлен персоной нон-грата.

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