Росія висилає ще одного дипломата. Цього разу з посольства Болгарії в Москві

У Росії прийняли рішення вислати з країни болгарського дипломата. Йдеться про співробітника посольства Болгарії в Москві.

Про це повідомили в прес-службі МЗС РФ .

Так, 26 травня посол Болгарії Атанас Крістін був запрошений в МЗС Росії, де йому була вручена нота міністерства про оголошення "persona поп grata" співробітника посольства Болгарії в Росії.

"Дана міра є відповіддю на прийняте в квітні болгарською стороною нічим не мотивоване рішення оголосити "persona non grata" дипломата посольства Росії в Софії", - йдеться в заяві російського МЗС.