Росія висилає ще одного дипломата. Цього разу з посольства Болгарії в Москві
У Росії прийняли рішення вислати з країни болгарського дипломата. Йдеться про співробітника посольства Болгарії в Москві.
Про це повідомили в прес-службі МЗС РФ.
Так, 26 травня посол Болгарії Атанас Крістін був запрошений в МЗС Росії, де йому була вручена нота міністерства про оголошення "persona поп grata" співробітника посольства Болгарії в Росії.
"Дана міра є відповіддю на прийняте в квітні болгарською стороною нічим не мотивоване рішення оголосити "persona non grata" дипломата посольства Росії в Софії", - йдеться в заяві російського МЗС.
Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що Болгарія оголосить російського дипломата персоною нон грата. Крім того, Росію попросили надати повне сприяння болгарській владі в розслідуванні вибухів на болгарських збройових складах.
Також повідомлялося, що Росія має намір відповісти на висилку свого дипломата з Північної Македонії. Один з дипломатів РФ 14 травня був оголошений персоною нон-грата.