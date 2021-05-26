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Росія висилає ще одного дипломата. Цього разу з посольства Болгарії в Москві

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Середа 26 травня 2021 12:28
Росія висилає ще одного дипломата. Цього разу з посольства Болгарії в Москві Фото: Росія висилає дипломата в Болгарію (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Росії прийняли рішення вислати з країни болгарського дипломата. Йдеться про співробітника посольства Болгарії в Москві.

Про це повідомили в прес-службі МЗС РФ.

Так, 26 травня посол Болгарії Атанас Крістін був запрошений в МЗС Росії, де йому була вручена нота міністерства про оголошення "persona поп grata" співробітника посольства Болгарії в Росії.

"Дана міра є відповіддю на прийняте в квітні болгарською стороною нічим не мотивоване рішення оголосити "persona non grata" дипломата посольства Росії в Софії", - йдеться в заяві російського МЗС.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що Болгарія оголосить російського дипломата персоною нон грата. Крім того, Росію попросили надати повне сприяння болгарській владі в розслідуванні вибухів на болгарських збройових складах.

Також повідомлялося, що Росія має намір відповісти на висилку свого дипломата з Північної Македонії. Один з дипломатів РФ 14 травня був оголошений персоною нон-грата.

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