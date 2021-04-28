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Россия высылает дипломатов Словакии и стран Балтии

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация в ответ на действия Словакии и стран Балтии, которые поддержали Чехию в дипломатической войне с РФ, высылает их дипломатов. Таким образом, Москва объявила "persona non grata" еще семерых европейских дипломатов.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Сообщается, что словацкому послу заявили протест в связи с высылкой трех сотрудников посольства России в Братиславе. В качестве ответной мере Москва высылает трех сотрудников посольства Словакии.

Кроме того, в МИД России вызвали представителей дипломатических миссий Литвы, Латвии и Эстонии. По принципу взаимности потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Россию в течение недели.

Напомним, дипломатическая война началась после того, как Чехия выслала 18 сотрудников российской дипмиссии в связи с причастностью Москвы к взрывам на военном складе в 2014 году. В ответ Москва выслала 20 чешских дипломатов. Чехию высылкой россиян поддержали многие европейские страны, а Украина предложила направить чешских дипломатов в Киев.

Кроме того, на днях Украина и Россия тоже объявили о взаимной высылке сотрудников посольств.

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