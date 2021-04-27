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Кулеба о высылке дипломатов из России: Украина всегда будет действовать на основе принципа взаимности

Новина українською → Вторник 27 апреля 2021 22:29
Кулеба о высылке дипломатов из России: Украина всегда будет действовать на основе принципа взаимности Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинская сторона будет отвечать России на высылку своих дипломатов. В этом вопросе будут придерживаться принципа взаимности.

Об этом Кулеба заявил в комментарии " Радио Свобода".

Министр подчеркнул, что Россия первая запустила этот процесс после того, как выслала украинского консула из Санкт-Петербурга.

"Мы выгнали в ответ их сотрудника посольства. Теперь они решили, что им тоже надо выгнать кого-то из нашего посольства, выгнали из нашего посольства. И мы для симметрии выгнали их консула. Я не знаю, чего они там добиваются, какие-то устраивают шоу. Но мы всегда будем действовать на основе принципа взаимности", – объяснил Кулеба.

Напомним, Украина в ответ на высылку украинского дипломата из России объявила "persona non grata" российского консула в Одессе. Он должен покинуть страну до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что Украина сократила количество своих дипломатов в России с начала военной агрессии в 2014 году почти вдвое. Сейчас их количество составляет 37 человек.

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