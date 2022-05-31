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Россия высылает дипломата Черногории из страны

фото: Россия высылает дипломата Черногории из страны (mid.ru)
Автор: Валерия Полищук

В Министерство иностранных дел России вызвали посла Черногории Милорада Шпиновича. Ему вручили ноту, в которой один сотрудник посольства Черногории объявлен персоной нон грата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Данная мера является ответом на принятое 7 апреля черногорской стороной ничем не обоснованное решение объявить persona non grata ряд дипломатов Посольства России в Подгорице", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Россия выслала пять сотрудников посольства Португалии.

Кроме того, Россия выслала более 20 испанских дипломатов.

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