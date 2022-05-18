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Россия высылает более 20 испанских дипломатов

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Москва, Среда 18 мая 2022 15:30
Россия высылает более 20 испанских дипломатов Фото: Россия высылает более 20 испанских дипломатов (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Министерство иностранных дел РФ вызвали посла Испании в Москве Маркоса Гомеса Мартинеса. Ему объявили о высылке 27 испанских дипломатов из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"С российской стороны ему был заявлен решительный протест в связи с провокационным объявлением официальным Мадридом 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании persona non grata", - говорится в сообщении.

При этом в российском ведомстве заявили, что высылка дипломатов РФ негативно отразится на российско-испанских отношениях.

Испанские дипломаты должны покинуть территорию России в течение 7 дней.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Испания намерена выслать около 25 сотрудников российского посольства, которые представляли опасность для безопасности страны.

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