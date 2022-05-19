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Россия выслала пять сотрудников посольства Португалии

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Москва, Четверг 19 мая 2022 15:56
Россия выслала пять сотрудников посольства Португалии Фото: Россия выслала пять сотрудников посольства Португалии (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Министерство иностранных дел России вызвали посла Португалии в Москве Мадалену Фишер. Ей сообщили, что пять сотрудников посольства объявлены персонами нон грата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД РФ.

"С российской стороны ей был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Португалии об объявлении 10 сотрудников российского загранучреждения в Португалии persona non grata", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что недружественный шаг негативно отразится на российско-португальских отношениях.

Пять сотрудников португальского посольства в Москве должны покинуть территорию РФ в течение 14 дней.

Напомним, в начале апреля МИД Португалии объявил о высылке 10 российских дипломатов.

Накануне Россия также выслала дипломатов из Франции и Испании.

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