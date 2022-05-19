Россия выслала пять сотрудников посольства Португалии
В Министерство иностранных дел России вызвали посла Португалии в Москве Мадалену Фишер. Ей сообщили, что пять сотрудников посольства объявлены персонами нон грата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД РФ.
"С российской стороны ей был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Португалии об объявлении 10 сотрудников российского загранучреждения в Португалии persona non grata", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что недружественный шаг негативно отразится на российско-португальских отношениях.
Пять сотрудников португальского посольства в Москве должны покинуть территорию РФ в течение 14 дней.
Напомним, в начале апреля МИД Португалии объявил о высылке 10 российских дипломатов.
Накануне Россия также выслала дипломатов из Франции и Испании.
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