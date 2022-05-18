Россия высылает более 20 испанских дипломатов

В Министерство иностранных дел РФ вызвали посла Испании в Москве Маркоса Гомеса Мартинеса. Ему объявили о высылке 27 испанских дипломатов из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ .

"С российской стороны ему был заявлен решительный протест в связи с провокационным объявлением официальным Мадридом 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании persona non grata", - говорится в сообщении.

При этом в российском ведомстве заявили, что высылка дипломатов РФ негативно отразится на российско-испанских отношениях.

Испанские дипломаты должны покинуть территорию России в течение 7 дней.