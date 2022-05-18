Росія висилає понад 20 іспанських дипломатів

У Міністерство закордонних справ РФ викликали посла Іспанії в Москві Маркоса Гомеса Мартінеса. Йому оголосили про висилку 27 іспанських дипломатів з Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.
"З російського боку йому був заявлений рішучий протест у зв'язку з провокаційним оголошенням офіційним Мадридом 27 співробітників російських закордонних установ в Іспанії persona non grata", - йдеться в повідомленні.
При цьому в російському відомстві заявили, що висилка дипломатів РФ негативно відіб'ється на російсько-іспанських відносинах.
Іспанські дипломати повинні покинути територію Росії протягом 7 днів.
Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що Іспанія має намір вислати близько 25 співробітників російського посольства, які становили небезпеку для безпеки країни.
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