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Росія висилає понад 20 іспанських дипломатів

Фото: Росія висилає більше 20 іспанських дипломатів (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Міністерство закордонних справ РФ викликали посла Іспанії в Москві Маркоса Гомеса Мартінеса. Йому оголосили про висилку 27 іспанських дипломатів з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

"З російського боку йому був заявлений рішучий протест у зв'язку з провокаційним оголошенням офіційним Мадридом 27 співробітників російських закордонних установ в Іспанії persona non grata", - йдеться в повідомленні.

При цьому в російському відомстві заявили, що висилка дипломатів РФ негативно відіб'ється на російсько-іспанських відносинах.

Іспанські дипломати повинні покинути територію Росії протягом 7 днів.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що Іспанія має намір вислати близько 25 співробітників російського посольства, які становили небезпеку для безпеки країни.

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