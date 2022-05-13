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Россия высылает 10 сотрудников посольства Румынии

Фото: Россия высылает 10 сотрудников посольства Румынии (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел РФ объявило десять сотрудников посольства Румынии в Москве персонами нон грата. Сегодня в МИД пригласили посла Румынии Кристиана Истрате, где ему вручили ноту о высылке дипломатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

В МИД заявили, что Россия "решительно отвергает безосновательные попытки румынской стороны голословно возложить вину за военные преступления в Украине на Россию".

При этом в ведомстве добавили, что Москва осуждает Бухарест за "обеление бесчинств, творимых нaцбатальонами в отношении гражданского населения" и за поставки вооружения и оборудования Киеву.

Напомним, 5 апреля Румыния выслала 10 сотрудников российского посольства, решительно осудив Россию за преступления, которые она совершила в Буче и других населенных пунктах.

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