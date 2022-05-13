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Росія висилає 10 співробітників посольства Румунії

Фото: Росія висилає 10 співробітників посольства Румунії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ РФ оголосило десять співробітників посольства Румунії в Москві персонами нон грата. Сьогодні в МЗС запросили посла Румунії Крістіана Істрате, де йому вручили ноту про висилку дипломатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

У МЗС заявили, що Росія "рішуче відкидає безпідставні спроби румунської сторони голослівно покласти провину за військові злочини в Україні на Росію".

При цьому у відомстві додали, що Москва засуджує Бухарест за" обіління безчинств, що творяться нацбатальйонами щодо цивільного населення " і за постачання озброєння та обладнання Києву.

Нагадаємо, 5 квітня Румунія вислала 10 співробітників російського посольства, рішуче засудивши Росію за злочини, які вона скоїла в Бучі та інших населених пунктах.

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