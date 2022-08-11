Россия выступила против предложения Швейцарии представлять интересы Киева

Украина договорилась со Швейцарией о представлении интересов Киева в России. Москва выступает против этого.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".
По словам заместителя директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Ивана Нечаева, Швейцария не может представлять интересы Киева из-за якобы утраченного нейтрального статуса после введения санкций.
Нечаев добавил, что в Швейцарии якобы уже давно спрашивала у Москвы касаемо представления интересов Украины, однако Россия отказала.
"Тот факт, что Берн, зная наше мнение, продолжил переговоры с Киевом касаемо взаимного представительства, подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют. Это только укрепляет нашу позицию о том, что ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи", - заявил Нечаев.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина достигла договоренности со Швейцарией, о представлении украинских интересов на территории России.
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