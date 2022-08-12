Росія виступила проти демілітаризації Запорізької АЕС

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію про створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російську службу BBC .

За його словами, Росія "захищає" захоплену українську АЕС від терактів.

"Демілітаризація станції може зробити її вразливою для тих, хто захоче її відвідати. Які будуть їхні цілі і завдання, ніхто не знає. Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, терористичних атак на станцію, яку ми маємо захистити", - заявив він.

Небензя в коментарях для журналістів повідомив, що глава ООН має пояснити, що він має на увазі під "периметром демілітаризації".

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав відвести всіх військовослужбовців і військову техніку від станції і уникнути розміщення будь-яких інших військових сил або військового обладнання на цій території.

Нагадаємо, в четвер, 11 серпня, росіяни вчетверте обстріляли територію Запорізької АЕС.

Представник США в ООН заявила, що Росія повинна передати Україні контроль над Запорізькою АЕС і створити демілітаризовану зону навколо станції. Москва несе повну відповідальність за всі можливі ризики ядерної катастрофи.

У МАГАТЕ заявили, що активізують контакти з Росією, Україною та ООН для відправки місії на Запорізьку АЕС, заявив своєю чергою генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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