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Росія виступила проти демілітаризації Запорізької АЕС

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Нью-Йорк, П'ятниця 12 серпня 2022 04:36
Росія виступила проти демілітаризації Запорізької АЕС Фото: постійний представник Російської Федерації при ООН Василь Небензя (news.un.org)
Автор: Артур Родивилов

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію про створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російську службу BBC.

За його словами, Росія "захищає" захоплену українську АЕС від терактів.

"Демілітаризація станції може зробити її вразливою для тих, хто захоче її відвідати. Які будуть їхні цілі і завдання, ніхто не знає. Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, терористичних атак на станцію, яку ми маємо захистити", - заявив він.

Небензя в коментарях для журналістів повідомив, що глава ООН має пояснити, що він має на увазі під "периметром демілітаризації".

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав відвести всіх військовослужбовців і військову техніку від станції і уникнути розміщення будь-яких інших військових сил або військового обладнання на цій території.

Нагадаємо, в четвер, 11 серпня, росіяни вчетверте обстріляли територію Запорізької АЕС.

Представник США в ООН заявила, що Росія повинна передати Україні контроль над Запорізькою АЕС і створити демілітаризовану зону навколо станції. Москва несе повну відповідальність за всі можливі ризики ядерної катастрофи.

У МАГАТЕ заявили, що активізують контакти з Росією, Україною та ООН для відправки місії на Запорізьку АЕС, заявив своєю чергою генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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