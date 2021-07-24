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Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске, - Арестович

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Киев, Суббота 24 июля 2021 05:30
Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске, - Арестович Фото: Алексей Арестович, советник делегации Украины в ТКГ (facebook.com/assistantschool)
Автор: РБК-Украина

Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске. Об этом заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Украина 24".

"Я не знаю, чем они руководствуются, но украинская делегация руководствуется двумя вещами. Первое, мы считаем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет нам ехать в Минск, и мы предпочитаем остаться в режиме видеоконференции. Второе - это ситуация в Беларуси, а именно то, что мы не признали избранным президентом Лукашенко. Украина отказала ему в праве представлять белорусский народ. То есть в таком состоянии ехать в страну и апеллировать к ее посредническим услугам было бы огромной ошибкой. Думаю, мы останемся в режиме видеоконференции пока" - заявил Алексей Арестович.

При этом он признал, что выбор другого места переговоров вместо Беларуси сейчас находится в теоретической плоскости. Разные страны придерживаются разных эпидемиологических мероприятий. Поэтому лучший выбор - оставить все, как есть до того момента, пока пандемия не пойдет на убыль.

"Я думаю, в ближайшее время все останется в режиме видеоконференции. Что касается стран, которые могли бы принять - это могли быть нейтральные страны, не являющиеся странами НАТО. В Европе это Австрия, Швейцария. Предложения разные звучали - от Польши, Турции, но согласие должны предоставить все стороны. Согласятся ли россияне вообще на перенос - пока неизвестно", - добавил советник украинской делегации в ТКГ.

Напомним, что Арестович объяснил, почему Россия затягивает встречу с Зеленским.

Также советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Ермак и Нуланд обсуждают привлечение США к переговорам по Донбассу.

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