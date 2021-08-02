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Росія виступає за повернення очного засідання ТКГ у Мінську

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Москва, Понеділок 02 серпня 2021 13:59
Росія виступає за повернення очного засідання ТКГ у Мінську Фото: повпред РФ Борис Гризлов (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Представник Російської Федерації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов виступає за очне засідання ТКГ в Мінську. Він вважає, що це допоможе підвищити результативність переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Він нагадав, що наприкінці серпня заплановано чергове засідання контактної групи.

"На попередньому засіданні російська делегація виступила з ініціативою провести наступну зустріч у Мінську в очному форматі. Прийшов час повернутися в очний режим роботи. Всі можливості для цього є. Повернення до такого діалогу допоможе поліпшити ситуацію в регіоні", - сказав він.

Раніше радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Україна не братиме участі в засіданнях ТКГ в Мінську.

Нагадаємо, Тристоронню контактну групу з врегулювання конфлікту на Донбасі покинули двоє модераторів ОБСЄ. З переговорного процесу вийшли посли Тоні Фріш та П'єр Морель.

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