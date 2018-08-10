Россия выставит свои военные посты в районе Голанских высот

Военная полиция России выставит наблюдательные посты на границе с Израилем

Военная полиция Российской Федерации в Сирии выставит посты в районе Голанских высот на границе с Израилем. Об этом передают российские СМИ со ссылкой на замкомандующего группировкой войск РФ в Сирии по военной полиции Виктора Зайцева.

Сообщается, что первый пост выставили в сирийской провинции Эль-Кунейтра в населенном пункте Эль-Весии. По словам Зайцева, планируется выставить еще семь таких наблюдательных постов. Также сообщается, что эти посты будут располагаться перед подконтрольной миротворцам ООН зоной на Голанских высотах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сирийская армия захватила стратегический холм возле Голанских высот. В частности, речь шла о высоте аль-Хаара в ходе большого наступления, целью которого был захват части юго-западной Сирии возле границы с Израилем, которая еще находилась под контролем повстанцев. Повстанцы продолжают удерживают узкую область, разделяющую провинции Дараа и Эль-Кунейтра, несмотря на полный захват правительственными силами провинции Дараа.

В конце июля также сообщалось, что Израиль сбил сирийский истребитель "Сухой", который нарушил воздушное пространство страны.