Росія виставить свої військові пости в районі Голанських висот

Військова поліція Росії виставить спостережні пости на кордоні з Ізраїлем

Військова поліція Російської Федерації в Сирії виставить пости в районі Голанських висот на кордоні з Ізраїлем. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заступника командуючого угрупованням військ РФ в Сирії військової поліції Віктора Зайцева.

Повідомляється, що перший пост виставили в сирійській провінції Ель-Кунейтра у населеному пункті Ель-Весії. За словами Зайцева, планується виставити ще сім таких спостережних постів. Також повідомляється, що ці пости будуть розташовуватися перед підконтрольною миротворцям ООН зоною на Голанських висотах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сирійська армія захопила стратегічний пагорб біля Голанських висот. Зокрема, мова йшла про висоту аль-Хаара в ході великого наступу, метою якого було захоплення частини південно-західної Сирії біля кордону з Ізраїлем, яка ще перебувала під контролем повстанців. Повстанці продовжують утримують вузьку область, що розділяє провінції Дараа і Ель-Кунейтра, незважаючи на повне захоплення урядовими силами провінції Дараа.

В кінці липня повідомлялося, що Ізраїль збив сирійський винищувач "Сухий", який порушив повітряний простір країни.