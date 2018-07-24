Израильская армия сбила сирийский истребитель

Новости Происшествия 24.07.2018 - 15:09
Фото: Израиль применил комплекс Patriot (wikimedia)
Фото: Израиль применил комплекс Patriot (wikimedia)

Сирийский военный самолет нарушил воздушное пространство Израиля

Израиль сбил сирийский истребитель "Сухой", который нарушил воздушное пространство страны. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

Сообщается, что израильская армия запустила две ракеты из комплекса Patriot по истребителю "Сухой" Военно-воздушных сил Сирии, который проник в воздушное пространство Израиля на 1 милю вглубь. Также сообщается, что армия отслеживала заранее передвижение сирийского истребителя, после чего тот был сбит.

В Армии обороны Израиля также отметили, что с сегодняшнего утра увеличилась интенсивность боевых действий в Сирии, а также выросла активность сирийских ВВС. Израильская сторона подчеркивает, что находится в состоянии повышенной готовности и продолжит предотвращать любые нарушения соглашения о разделении сил между Израилем и Сирией от 1974 года.

Израильская армия сбила сирийский истребитель

Напомним, 11 июля Израиль применил систему Patriot по сирийскому беспилотнику. Перехват произошел на Голанских высотах, большая часть которых контролируется Израилем.

 

Военные Израиля применили ПРО после запуска ракет в Сирии
Теги:  Израиль,  истребители,  Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС