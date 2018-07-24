Израильская армия сбила сирийский истребитель

Сирийский военный самолет нарушил воздушное пространство Израиля

Израиль сбил сирийский истребитель "Сухой", который нарушил воздушное пространство страны. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

Сообщается, что израильская армия запустила две ракеты из комплекса Patriot по истребителю "Сухой" Военно-воздушных сил Сирии, который проник в воздушное пространство Израиля на 1 милю вглубь. Также сообщается, что армия отслеживала заранее передвижение сирийского истребителя, после чего тот был сбит.

В Армии обороны Израиля также отметили, что с сегодняшнего утра увеличилась интенсивность боевых действий в Сирии, а также выросла активность сирийских ВВС. Израильская сторона подчеркивает, что находится в состоянии повышенной готовности и продолжит предотвращать любые нарушения соглашения о разделении сил между Израилем и Сирией от 1974 года.

Напомним, 11 июля Израиль применил систему Patriot по сирийскому беспилотнику. Перехват произошел на Голанских высотах, большая часть которых контролируется Израилем.