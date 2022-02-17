Россия выслала заместителя посла США Барта Гормана. Об этом стало известно после визита главы дипмиссии в Москве Джона Салливана в министерство иностранных дел РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости" .

"Россия выслала заместителя главы (дипломатической - ред.) миссии США в РФ Барта Гормана", - сообщил российскому изданию пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц.

По его словам, Горсман являлся вторым по значимости сотрудником дипмиссии после посла Джона Салливана. Ребхольц добавил, что США ответят на высылку дипломата.

На сайте посольства США в России указано, что Горсман отвечал за ключевые аспекты американо-российских отношений.

Примечательно, что о высылке американского дипломата стало известно вскоре после визита посла США Джона Салливана в МИД России. Дипломат находился в российском внешнеполитическом ведомстве около 15 минут. Покинув здание министерства он не дал никаких комментариев.