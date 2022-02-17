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Росія вислала заступника посла США

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Москва, Четвер 17 лютого 2022 15:52
Росія вислала заступника посла США Фото: Росію вислала заступника посла США Барта Гормана (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія вислала заступника посла США Барта Гормана. Про це стало відомо після візиту глави дипмісії в Москві Джона Саллівана до Міністерства закордонних справ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "РИА Новости".

"Росія вислала заступника глави (дипломатичної – ред.) місії США в РФ Барта Гормана", - повідомив російському виданню прессекретар американського посольства Джейсон Ребхольц.

За його словами, Горсман був другим за значущістю співробітником дипмісії після посла Джона Саллівана. Ребхольц додав, що США дадуть відповідь на висилку дипломата.

На сайті посольства США у Росії зазначено, що Горсман відповідав за ключові аспекти американсько-російських відносин.

Примітно, що про висилку американського дипломата стало відомо невдовзі після візиту посла США Джона Саллівана до МЗС Росії. Дипломат перебував у російському зовнішньополітичному відомстві близько 15 хвилин. Залишивши будівлю міністерства він не дав жодних коментарів.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США заявив про відсутність ознак деескалації на кордоні України та Росії.

Зазначимо, напередодні міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що, згідно з даними розвідки, немає доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів.

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