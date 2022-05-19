Росія вислала п'ять співробітників посольства Португалії

У Міністерство закордонних справ Росії викликали посла Португалії в Москві Мадалену Фішер. Їй повідомили, що п'ять співробітників посольства оголошені персонами нон грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС РФ .

"З російського боку їй був заявлений рішучий протест у зв'язку з провокаційним рішенням влади Португалії про оголошення 10 співробітників російської закордонної установи в Португалії persona non grata", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що недружній крок негативно позначиться на російсько-португальських відносинах.

П'ять співробітників португальського посольства в Москві повинні покинути територію РФ протягом 14 днів.