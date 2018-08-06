РФ вирішила вислати грецьких дипломатів

Також РФ повідомило йому про дзеркальні заходи у відповідь на висилку Афінами російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Російської Федерації (МЗС РФ) викликало посла Греції і повідомило йому про дзеркальні заходи у відповідь на висилку Афінами російських дипломатів. Про це йдеться у повідомленні відомства.

"6 серпня в МЗС Росії був викликаний надзвичайний і повноважний посол Грецької республіки в Російській Федерації Андреас Фриганас, де йому була вручена нота, яка інформує про прийняті російською стороною дзеркальні заходи у відповідь на недружні дії Афін у липні цього року щодо російських дипломатичних співробітників і громадян" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Греція вислала двох російських дипломатів через загрозу нацбезпеці.

Грецька влада звинувачувала дипломатів у спробах втручання у внутрішні справи країни. Крім того, їх підозрюють у незаконних діях, які підривають національну безпеку.

Додамо, що раніше адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила вислати з країни 60 російських дипломатів і закрити консульство РФ в Сіетлі.

Як повідомлялося, з США будуть вислані 12 російських дипломатів при ООН в Нью-Йорку і 48 співробітників посольства Росії у Вашингтоні через "таємні операції розвідки, які підривають національну безпеку США".