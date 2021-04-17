ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия вышлет украинского консула после задержания в Санкт-Петербурге

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 13:33
Россия вышлет украинского консула после задержания в Санкт-Петербурге Фото: украинский дипломат вернется на родину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Задержанный в Санкт-Петербурге украинский консул Александр Сосонюк будет выслан из России. Консул находится под дипломатическим иммунитетом и его не могут арестовать.

Об этом сообщили изданию "Коммерсантъ" два источника в МИД России.

"Вопрос в том, будет он объявлен персоной нон грата или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в стране", - сказал один из собеседников в МИДе.

В то же время, замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире "Украина 24" заявил, что Киев в ближайшее время будет "решать вопрос о его возвращении домой".

Ранее сообщалось, что украинский консул, которого накануне задержала ФСБ в Санкт-Петербурге (РФ), уже находится на территории дипмиссии. Его задерживали на несколько часов.

В МИД Украины заявили, что в ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики

Напомним, сегодня утром стало известно, что украинского консула задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация консул
NEWS
Боевики нарушили перемирие 15 раз в день переговоров Зеленского во Франции
Боевики нарушили перемирие 15 раз в день переговоров Зеленского во Франции
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса