Россия вышлет украинского консула после задержания в Санкт-Петербурге

Задержанный в Санкт-Петербурге украинский консул Александр Сосонюк будет выслан из России. Консул находится под дипломатическим иммунитетом и его не могут арестовать.

Об этом сообщили изданию "Коммерсантъ" два источника в МИД России.

"Вопрос в том, будет он объявлен персоной нон грата или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в стране", - сказал один из собеседников в МИДе. В то же время, замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире "Украина 24" заявил, что Киев в ближайшее время будет "решать вопрос о его возвращении домой".