Росія вишле українського консула після затримання в Санкт-Петербурзі

Затриманий в Санкт-Петербурзі український консул Олександр Сосонюк буде висланий з Росії. Консул знаходиться під дипломатичним імунітетом і його не можуть заарештувати.

Про це повідомили виданню "Коммерсантъ" два джерела в МЗС Росії.

"Питання в тому, чи буде він оголошений персоною нон грата або обмежаться заявою про небажаність подальшого перебування в країні", - сказав один зі співрозмовників в МЗС. У той же час, заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі "Україна 24" заявив, що Київ найближчим часом буде "вирішувати питання про його повернення додому". (новина доповнюється)