Россия выразила протест Литве из-за запрета на транзит грузов в Калининград

"Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область", - говорится в сообщении.

В МИД призвали немедленно отменить запрет на транзит грузов.

"Расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего Совместное заявление РФ и ЕС о транзите между Калининградской областью и остальной территорией России от 2002 года, как открыто враждебные", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что Россия оставляет за собой право на действия по "защите своих национальных интересов".